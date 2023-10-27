В ЦБ России не разделяют опасений о возможном банковском кризисе в РФ

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В Центробанке России не видят предпосылок для возможного банковского кризиса в РФ. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке.

"Таких опасений у нас нет, о схлопывании кредитного рынка говорить нельзя. Кредитование хотя и замедляется, но растет высокими темпами", – ответила она.

Глава регулятора уточнила, что такая опасность может возникнуть не из-за роста ставок, а из-за роста инфляции, когда банки уже не могут выдавать длительные кредиты.

"Наша политика как раз направлена на то, чтобы высокой инфляции не допустить, и это увеличит доступность кредитов на длинные сроки", – сказала глава ЦБ.

По ее данным, в годовом выражении корпоративные кредиты растут на уровне 20%, потребительское кредитование растет на 15%, а рост ипотеки – 30%.

"Прогноз по росту кредита на следующий год – он положительный. Мы ожидаем роста кредита на 5–10%", – добавила Набиуллина.

Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение в ЦБ объяснили нынешним инфляционным давлением.

Набиуллина сказала, что ценовая динамика вдвое превышает цель по инфляции в 4%. По прогнозам ЦБ, по итогам 2023 года инфляция составит 6–7%.

Также она уточнила, что к снижению ключевой ставки можно будет перейти после устойчивого уменьшения инфляции, которое может произойти, по прогнозу Банка России, в 2024 году. При этом она отметила, что Банк России будет готов вновь увеличить ключевую ставку, если инфляция не начнет снижаться.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%