В ЦБ заявили, что число россиян с кредитами к середине 2023 года выросло до 47 млн

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К середине 2023 года число граждан, имеющих кредиты и займы, выросло до 47 миллионов человек. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"В первом полугодии 2023 года еще 2 млн граждан стали заемщиками, их общее число достигло 47 миллионов человек, показывают данные бюро кредитных историй", – говорится в сообщении.

Согласно статистике банка, в РФ растет число граждан, имеющих три и более кредитов. Их сейчас насчитывают 11,2 миллиона человек.

Кроме того, по данным на 1 июля 2023 года, 46% россиян имели в дополнение к ипотечному еще один необеспеченный кредит. За последние полгода доля таких лиц выросла на 12%.

По предположению ЦБ, россияне могли брать кредиты для оплаты первого взноса по ипотеке. На фоне сложившейся ситуации Банк России намерен обсудить с финансовыми организациями подходы к оценке кредитоспособности таких россиян.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотеки. Она пояснила, что Банк России беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья. Дело в том, что граждан волнует не доступность ипотеки, а доступность самого жилья.



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