ЦБ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотеки – Набиуллина

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Центробанк РФ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе XX Международного банковского форума в Сочи.

"В ипотеке мы видим признаки перегрева. Ипотека растет темпами, – если брать 12 месяцев, – 30%. Это высокие темпы", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Набиуллиной, в этом контексте Банк России беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья. Дело в том, что граждан волнует не доступность ипотеки, а доступность самого жилья, подчеркнула она.

Также председатель ЦБ указала на проблему отрыва цен между новостройками и вторичным жильем. Сегодня разница в их стоимости достигает 40–50%, что вызвано как раз ростом рынка ипотеки.

Ранее Набиуллина объяснила, что ускорение темпов ипотечного кредитования в РФ происходит в основном из-за льготных программ. В связи с этим она поприветствовала решение кабмина ужесточить требования по льготным программам и повысить первоначальный взнос по ним до 20%.



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