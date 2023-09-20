Москвичи оформили рекордное количество ипотечных сделок с января по август

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С января по август текущего года Росреестр зарегистрировал 92,2 тысячи ипотечных сделок, что стало рекордом за все годы ведения статистики в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В августе в столице впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года – 13 552 договора, что почти на 5% меньше текущего значения. При этом за 8 месяцев число регистраций ипотек достигло 92,2 тысячи, что стало максимальным показателем января – августа за все годы московской статистики", – заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что всего за полгода было зарегистрировано 92 240 ипотечных договоров, что на 32,6% больше показателя, зафиксированного за аналогичный период прошлого года – 69 590 договоров соответственно. Он также стал больше на 11,6% результата, зарегистрированного в 2021 году, когда было заключено 82 673 документа.

Исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что город продолжает удерживать лидирующую позицию среди всех регионов России по количеству выданных льготных ипотечных кредитов.

За указанный период россиянам было выдано 455,2 миллиарда рублей займов, что составило 19% от общего объема льготной ипотеки в РФ. Всего с начала реализации программы в Москве выдали кредитов на более чем 1,5 триллиона рублей, подчеркнул он.

Ранее Россреестр заявлял, что декабрь является самым активным месяцем по продаже недвижимости в Москве. В ведомстве уточнили, что лидирующую позицию (53%) в объеме продаж всей строящейся жилой недвижимости занимают малогабаритные квартиры, это студии до 38 квадратных метров и однокомнатные квартиры до 46 "квадратов".

При этом двухкомнатные квартиры до 78 квадратных метров составили примерно 35% от объема продаж жилых новостроек, трехкомнатные квартиры до 100 "квадратов" приобретали 8–10% покупателей.



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