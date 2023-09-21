Большинство россиян планируют покупать жилье в ипотеку – опрос

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72% россиян заявили, что при приобретении жилья возьмут для этого ипотеку. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование компании "АльфаСтрахование".

Тех, кому хватит денег на новую квартиру от перепродажи имеющегося жилья, оказалось всего 5%. Что касается остальных, то 9% возьмут недостающую часть средств у родственников или друзей, а 18% возьмут ссуду.

Приобрести новое жилье уже в ближайший год планируют 30% респондентов. Из тех, кто уже оформил жилищные кредиты, 37% сделали это по программе семейной ипотеки, еще 28% – по льготной ипотеке, а 7% – по IT-ипотеке.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует выступить с предложением продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, когда ее действие должно завершиться.



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