В России предложили запретить брать льготную ипотеку без регистрации

Фото: 123RF/andranik2018

В России могут запретить оформлять ипотеку на льготных условиях, если нет временной или постоянной регистрации на территории региона, где приобретается жилье. Об этом сообщает газета "Известия".

С соответствующей инициативой выступил думский комитет по строительству и ЖКХ. Свое предложение он направил в Минстрой РФ. В письме парламентарии указали, что россияне должны получать льготную ипотеку только в пределах своего субъекта.

В настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи граждане активно оформляют субсидированную ипотеку, что провоцирует рост стоимости недвижимости, отметил депутат Сергей Колунов. По его мнению, главной целью ипотечных программ должно быть решение проблем граждан.

"Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену", – говорится в обращении.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация с вовлечением в ипотечные программы рискованных групп клиентов вызывает беспокойство. По ее словам, объем ипотечного кредитования в РФ по состоянию на 1 сентября увеличился на 30% в годовом выражении.

В свою очередь, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предложил снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%. Он обратил внимание, что льготные программы покрывают 80–90% всего первичного рынка.



Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой увеличили до 20%