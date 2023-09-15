В Минфине хотят снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%

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Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков предложил снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, на сегодня льготные программы покрывают 80–90% всего первичного рынка ипотеки. Дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным, отметил Чебесков.

На днях правительство уже повысило минимальный размер первого взноса по льготным программам с 15 до 20%, а также уменьшило на 0,5 процентного пункта максимальный размер субсидии банкам для финансирования.

В банках сообщили об увеличении выдач жилищных кредитов в 2023 году, а также повышении спроса на льготные программы. Представители банков добавили, что интерес к ним усиливается на фоне роста ставок по классическим продуктам.

По мнению зампреда правления Абсолют Банка Антона Павлова, основная проблема на сегодня состоит в дисбалансе цен на готовое и строящееся жилье. Разница в стоимости за "квадрат" доходит до 40%.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова считает, что ипотеку с поддержкой под 8% можно продлить после июля следующего года, но адресно. В таком случае, добавила она, мера поддержки не будет драйвером роста цен на жилье.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что верхнюю планку по кредиту на дальневосточную ипотеку увеличат до 9 миллионов рублей к Новому году.

До этого гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко предложил способ стимулирования строительства домов с просторными квартирами, снизив ставки по ипотеке для больших квартир.

Первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой увеличили до 20%