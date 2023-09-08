08 сентября, 16:37Экономика
Банк ДОМ.РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору "Мой ДОМ"
Фото: Банк ДОМ.РФ
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Банк ДОМ.РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору "Мой ДОМ". Об этом сообщили в пресс-службе банка.
"В условиях развивающегося у населения тренда на сберегательную модель поведения мы повысили доходность для всех категорий вкладов – в зависимости от срока размещения. С учетом предпочтений наших клиентов максимальное повышение предусмотрено для вкладов от 1 года", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В банке отметили, что такие депозиты занимают сейчас 43% от всего объема размещения средств на депозитах
Доходность по депозиту при размещении от 1 млн рублей на разные сроки составит:
- 3 месяца – 11,3% (+0,2 п. п.);
- 6 месяцев – 11,5% (+0,4 п. п.);
- 1 год – 11,7% (+0,7 п. п.);
- 1,5 года – 11,9% (+0,9 п. п.);
- 2 года – 12% (+0,5 п. п.).
При открытии депозита клиенты самостоятельно выбирают наиболее подходящие условия исходя из своих потребностей и подходов к размещению. Размер процентной ставки зависит от способа открытия, возможности пополнения и снятия денежных средств, а также периодичности выплаты процентов.
Отмечается, что в мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления депозитами, включая открытие и пополнение счета, а также снятие средств. Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.
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АО "Банк ДОМ.РФ"
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