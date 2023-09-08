Фото: Банк ДОМ.РФ

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Банк ДОМ.РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору "Мой ДОМ". Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В условиях развивающегося у населения тренда на сберегательную модель поведения мы повысили доходность для всех категорий вкладов – в зависимости от срока размещения. С учетом предпочтений наших клиентов максимальное повышение предусмотрено для вкладов от 1 года", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В банке отметили, что такие депозиты занимают сейчас 43% от всего объема размещения средств на депозитах

Доходность по депозиту при размещении от 1 млн рублей на разные сроки составит:

3 месяца – 11,3% (+0,2 п. п.);

6 месяцев – 11,5% (+0,4 п. п.);

1 год – 11,7% (+0,7 п. п.);

1,5 года – 11,9% (+0,9 п. п.);

2 года – 12% (+0,5 п. п.).

При открытии депозита клиенты самостоятельно выбирают наиболее подходящие условия исходя из своих потребностей и подходов к размещению. Размер процентной ставки зависит от способа открытия, возможности пополнения и снятия денежных средств, а также периодичности выплаты процентов.

Отмечается, что в мобильном банке предусмотрен широкий функционал управления депозитами, включая открытие и пополнение счета, а также снятие средств. Средства на всех вкладах и накопительных счетах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.

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