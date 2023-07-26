Банк ДОМ.РФ повысил максимальную доходность по вкладу "Мой ДОМ" до 11,2%

Фото: Банк ДОМ.РФ

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Банк ДОМ.РФ повысил процентную ставку по вкладу-конструктору "Мой ДОМ". Теперь доходность по депозиту составляет 11%, а для зарплатных и премиальных клиентов – 11,2%. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что размер процентной ставки будет зависеть от способа открытия, возможности пополнения и снятия, а также периодичности выплаты процентов. При этом максимальная доходность по вкладу достигается, в частности, при его открытии онлайн и размещении средств на 3 года при сумме вклада от 1 млн рублей.

Также предусмотрен широкий функционал управления депозитами в мобильном банке – в частности, открытие вклада, пополнение и снятие средств.

"Мы действуем в логике текущей ситуации – с учетом инфляционных ожиданий, давления на курс рубля и переориентации людей в сторону сберегательной модели. Также мы ориентируемся на меняющиеся предпочтения клиентов в части сроков и сумм размещения. Наиболее привлекательные ставки доступны на сроках от 1 года – в 2023 году именно такие параметры выбирает примерно половина наших клиентов", – пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В банке отметили, что средства на всех вкладах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка по ссылке.

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