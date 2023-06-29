Банк ДОМ.РФ обновил категории с повышенным кешбэком

Фото: Банк ДОМ.РФ

Клиенты Банка ДОМ.РФ смогут вернуть 5% при оплате картой в категориях "Дом", "Красота" и "Спортивные товары" с 1 июля по 30 сентября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Лето – время активного отдыха, занятий спортом, путешествий по стране и отличная возможность сделать долгожданный ремонт у себя в квартире или подготовить к сезону дачу. Кешбэк поможет клиентам реализовать свои планы", – прокомментировала директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Дарья Морозова.

Увеличенные бонусы можно будет получить при тратах на мебель и предметы интерьера, спортивную одежду и обувь, инвентарь для тренировок и активного отдыха, а также при оплате услуг в салонах красоты и за покупку товаров в магазинах косметики.

Кроме того, как отмечают в пресс-службе, среди других преимуществ карт банка – бесплатное обслуживание, мгновенные переводы по номеру телефона или карты, а также снятие наличных без комиссии в любых банкоматах России, а также дополнительная плата не взимается при погашении кредитов и пополнении счета, при оплате услуг ЖКХ, сотовой связи, интернета, телевидения, а также налогов, штрафов и государственных услуг.

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