Количество пользователей мобильного приложения Банка ДОМ.РФ выросло на 62%

Фото: Банк ДОМ.РФ

Количество пользователей обновленного мобильного приложения Банка ДОМ.РФ выросло на 62% с начала 2023 года, сообщает пресс-служба кредитной организации. Кроме того, на 325% увеличилось число транзакций по оплате через QR-код с января.

В целом в банке отмечают спрос на цифровые сервисы: в мобильном приложении открывают свыше 85% накопительных счетов и более 54% вкладов, а количество переводов по номеру телефона выросло с начала года на 211%. За май этот показатель повысился на 19%, а количество транзакций по QR-оплате – на 29%.

"Мы внимательно изучаем клиентский опыт и на основе этой аналитики вносим корректировки в работу мобильных приложений. Ключевая задача – повышение удобства пользования, скорости и стабильности приложения. Вся работа проводится в рамках реализации общей стратегии развития Банка ДОМ.РФ как цифрового банка. И мы видим результаты: цифровые каналы становятся все более популярны у наших клиентов", – отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Ранее сообщалось, что Банк ДОМ.РФ начнет открывать банковские счета для клиентов по биометрическим данным. По данным пресс-службы, разработка находится на финальной стадии: настраивается оборудование и программное обеспечение для обслуживания клиентов.

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