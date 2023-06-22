Банк ДОМ.РФ начнет открывать счета с помощью биометрии

Фото: Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ запустит сервис идентификации клиентов по биометрическим данным до конца августа, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Банк России сообщал о планах по внедрению до конца 2023 года биоэквайринга – технологии, позволяющей проводить оплату в магазинах по лицу с помощью устройства OPay. Это абсолютно логичный шаг по развитию платежной инфраструктуры в России. Мы в свою очередь готовим наши ИТ-сервисы к переходу на новый функционал с возможностью простого и безопасного проведения полной сделки без присутствия клиента в офисе", – рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Таким образом, физические лица смогут открыть банковский счет без посещения офиса или встреч с курьерами с помощью своего голоса и изображения лица, если данные клиента уже есть в Единой биометрической системе.

По данным пресс-службы, разработка находится на финальной стадии: настраивается оборудование и программное обеспечение для обслуживания клиентов. Безопасность открытия счета будет обеспечиваться с помощью сопоставления изображения лица и голосового отпечатка клиента с данными из Единой биометрической системы.

По мнению Николая Козака, появление таких форматов получения финансовых услуг повысит качество обслуживания и конкуренцию в банковском секторе: рост популярности биометрии формирует условия для более легкого перехода клиентов от одних банков к другим, поскольку существенно снижается необходимость широкой филиальной сети для обслуживания большого числа граждан.

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АО "Банк ДОМ.РФ"

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