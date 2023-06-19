ЦБ предложил обязать операторов передавать банкам личные данные абонентов – СМИ

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Центробанк выступает за расширение перечня данных, которые операторы данных должны передавать банкам и предлагает передавать не только техническую информацию, но и персональные данные. Об этом сообщает "Коммерсант".

"ЦБ обсуждает с банками, операторами связи и силовыми структурами расширение поправок к ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который предполагает запуск государственной системы обмена данными между банками и операторами связи", – сообщает издание, ссылаясь на данные источников на рынке телекоммуникаций и IT.

Отмечается, что ЦБ выступает за то, чтобы операторы связи передавали персональные данные абонентов в единую информационную систему проверки сведений об абоненте. Согласно источнику издания, текущая версия проекта предполагает только передачу данных о замене сим-карты, мобильного устройства и другой технической информации. Против этой идеи выступает ФСБ и операторы, которые аргументируют это рисками сохранения конфиденциальности данных, сообщает источник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно укреплять информационную безопасность и отслеживать оборот больших данных, чтобы они не навредили интересам граждан и национальной безопасности страны. Путин также призвал запускать проекты в области искусственного интеллекта, внедрять и использовать наработки в области информационных технологий.

До этого стало известно, что Центробанк надеется запустить операции с цифровым рублем в июле-августе 2023 года.



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