Путин поручил укреплять информационную безопасность страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин заявил, что в стране нужно укреплять информационную безопасность и отслеживать оборот больших данных, чтобы они не навредили интересам граждан и национальной безопасности России.

Президент добавил, что необходимо запускать проекты в области искусственного интеллекта, внедрять и использовать наработки в области информационных технологий. Также Путин поручил поддерживать подготовку российского программного обеспечения в сфере больших данных.

Ранее Путин сообщил, что в РФ пройдет Форум будущих технологий. Мероприятие ожидается в июле.

До этого "Единая Россия" заявила о многочисленных DDoS-атаках на сайт предварительного голосования. В партии уточнили, что специалисты обнаружили большое количество IP-адресов из США, Германии и Финляндии.

Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных