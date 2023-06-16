Путин заявил о запуске в РФ Форума будущих технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России пройдет форум будущих технологий, об этом Владимир Путин заявил во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

По словам лидера РФ, первое такое мероприятие ожидается в июле.

Также в обращении к участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума Путин призвал максимально сосредоточиться на достижении технологического суверенитета.

Ранее сообщалось, что производство компьютерной техники в столице увеличилось почти на 21% по итогам I квартала 2023 года. Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева отметила, что в Москве функционирует один из сильнейших секторов информационных технологий.

Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ