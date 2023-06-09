Столичные компании увеличили производство компьютерной техники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Производство компьютерной техники в столице увеличилось почти на 21% по итогам I квартала 2023 года. Это значит, что поддержка импортозамещающих мощностей эффективна, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"За год, прошедший с запуска мэром Москвы Сергеем Собяниным антикризисных мер, уже виден результат: столичные компании готовы к форсированному развитию", – цитирует ее Агентство "Москва".

Гусева сказала, что введение санкций против РФ показало хрупкость концепта глобального рынка и свободной торговли, если какая-либо страна неудобна Западу. У РФ есть свой технологический багаж, если мы будем развивать и поддерживать отечественное производство и бизнес, то никакие меры ограничения не сработают, добавила она.

В Москве, по ее мнению, функционирует один из сильнейших секторов информационных технологий. Производство компьютерной техники должно соответствовать этому уровню.

Гусева напомнила, что в столице производят технику и комплектующие элементы: базовые станции для промышленного интернета вещей, системные блоки, мониторы, материнские платы, моноблоки. Также председатель упомянула создание компьютерной техники для транспортного сектора: проездных карт, терминалов и валидаторов.

"Развитие нашей экономики не остановится в отсутствие поставок из-за рубежа. Важно продолжать поддержку наукоемких технологий, и в Москве для этого развернута целая экосистема – от кредитов и грантов до широкого выбора площадок для тестирования. Это также поможет вывести высокотехнологичные отрасли на новый уровень", – подвела итог парламентарий.

Ранее Собянин отметил, что отечественные заводы увеличивают производство не только готовых изделий, но и комплектующих. Это связано с ростом спроса на российские разработки.

До этого сообщалось, что резиденты "Технополиса "Москва" инвестировали в столичную промышленность порядка 20% от общей суммы вложений. Сейчас на его территории функционируют более 200 предприятий.

Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве