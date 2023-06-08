Резиденты "Технополиса "Москва" вложили в городскую промышленность 20% от всех инвестиций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" инвестировали в столичную промышленность порядка 20% от общей суммы вложений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Они также создали почти 2 тысячи рабочих мест – это на 40% больше, чем в 2021-м. Ежегодно в городе появляется все больше компактных и современных заводов, изготавливающих конкурентоспособную продукцию и изделия с высокой интеллектуальной составляющей", – отметил Ефимов.

Ежегодно в ОЭЗ локализуются 10–15 производств. Сейчас на территории "Технополиса "Москва" функционируют более 200 предприятий. Из них 90 имеют статус резидента ОЭЗ и пользуются налоговыми льготами.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский пояснил, что лидерами по числу инвестиций являются компании, работающие в сфере микроэлектроники, медицинских технологий, оборудования и фармацевтики. В частности, компания "НМ-Тех" вложила в промышленность города в 2022 году 13,9 миллиарда рублей.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев сообщил, что результатов удалось достичь благодаря поддержке города. Компании получают льготы, а сэкономленные средства направляют на развитие.

Общая площадь шести площадок "Технополиса "Москва" составляет 260 гектаров. ОЭЗ на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Ранее стало известно, что одна из компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" начнет выпускать титановые имплантаты, которые должны импортозаместить до 30% российского рынка. Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тысяч единиц имплантов. Компания планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года.

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