В Москве продолжают реализовывать проекты по достижению целей устойчивого развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице продолжают реализовывать проекты, способствующие достижению восьми целей устойчивого развития (ЦУР), заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на форуме "Экология".

"Город также активно помогает в локализации и развитии высокотехнологичных промпредприятий – так, с марта 2022 года инвестор может получить в аренду землю за один рубль в год", – передает его слова сайт мэра и правительства Москвы.

Овчинский сообщил, что одно из важных условий данного проекта – соблюдение требований экологичности строящегося производства. С февраля 2023 года действует зеленый коридор, который сократил срок выполнения административных процедур в два раза, так как упростил требования к строительству объектов промышленности. При этом правила экологичности сохранились.



Отмечается, что среди столичных проектов, обеспечивающих выполнение целей ЦУР, есть государственно-частное партнерство. Например, заключение офсетных контрактов и программа создания мест приложения труда, которая увеличивает рабочие места и снижает маятниковую миграцию.

Добавляется, что Москва – первый регион России с индустриальным строительством, где стройка проходит не на объекте, а на заводе. Там собирают готовые модули, которые позже доставляют на площадку и возводят на них здание. Это помогает сократить вред, наносимый окружающей среде. Экологичными предприятия становятся за счет модернизации и внедрения современных технологий в работу.

"Московская промышленность в целом переходит на экологичные современные производства, для их создания и развития созданы все условия, в том числе в рамках ОЭЗ “Технополис "Москва", – уточнил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он добавил, что в столице модернизировали более 3,5 тысячи крупных предприятий. Среди них очистные сооружения, нефтеперерабатывающий завод. Их соседство с жилыми территориями больше не является проблемой, а состояние воздуха стало лучше в 18 районах.

По информации портала, 17 целей устойчивого развития разработали в 2015 году, они стоят на повестке дня до 2030 года. Сейчас Москва реализует проекты по восьми целям: "Уменьшение неравенства", "Достойная работа и экономический рост", "Мир, правосудие и эффективные институты", "Партнерство в интересах устойчивого развития", "Качественное образование", "Индустриализация, инновации и инфраструктура", "Устойчивые города и населенные пункты", "Ответственное потребление и производство".

При этом Москва на сто процентов исполнила показатели по шести ЦУР. Среди них "Индустриализация, инновации и инфраструктура", "Гендерное равенство", "Борьба с изменениями климата", "Достойная работа и экономический рост", "Качественное образование", "Недорогостоящая и чистая энергия", сказано на сайте.

Ранее столичные власти предоставили технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли по ставке 0,01% от кадастровой стоимости участка на 10 лет. Технопарк находится на территории бывшего завода "Спецстанок" в столичном Бутырском районе. На данный момент там работают предприятия, которые специализируются на информационных технологиях.

До этого к Строительному консорциуму по выработке технической и инновационной политики в сфере строительства присоединился департамент градостроительной политики Москвы. Руководитель департамента перечислил цели консорциума, в которые входят улучшение жилищных условий и показателей объемов по строительству новой недвижимости, создание комфортной среды в городе, цифровая трансформация сферы строительства и содействие дальнейшему развитию отрасли.

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