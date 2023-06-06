Москва передала технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти предоставили технопарку "Горизонт" льготу по аренде земли по ставке 0,01% от кадастровой стоимости участка на 10 лет, рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря этому предприятие сможет экономить около 12,5 миллиона рублей в год. В столице реализуется широкий спектр поддержки представителей бизнеса. Одна из них – пониженная ставка на аренду земли для организаций со статусом технопарков или промышленных комплексов. Ефимов подчеркнул, что льгота для "Горизонта" является долгосрочной инвестицией в развитие промышленности и науки Москвы.

Технопарк находится на территории бывшего завода "Спецстанок" в столичном Бутырском районе. На данный момент там работают предприятия, которые специализируются на информационных технологиях.

"Ранее в этом году город также заключил дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в Зеленограде с фармацевтической компанией "Биннофарм", которая имеет статус промкомплекса. Это позволило предпринимателю в пять раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 миллиона рублей ежегодно", – рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, с 2016 года порядка 30 промкомплексов и технопарков воспользовались этими мерами поддержки.

Ранее Ефимов рассказал, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" сэкономили 1,9 миллиарда рублей за счет налоговых льгот в прошлом году. Вице-мэр отметил, что эти средства компании могут вложить в свое развитие, закупку нового оборудования или расширение ассортимента выпускаемых товаров.

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