Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличил производство книг почти на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровая типография "Фотоэксперт", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", увеличила выпуск продукции на 50% в первом квартале этого года. Производственные мощности компании позволяют печатать более миллиона фотографий и 10 тысяч фотокниг в день, рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие также занимается интерьерной печатью и внедряет услуги онлайн-сервиса. Желающие могут лично придумывать дизайн и макеты фотоизделий по готовым шаблонам. Первоочередная доля затрат в технологии цифровой печати – это расходные материалы. Для избежания зависимости от иностранных компаний производитель заменил импортное сырье на отечественное, доля которого оценивается в 95%. Кроме того, типография увеличила парк печатных машин.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев заявил, что резидент хочет до 10 раз увеличить количество производимых книг. При этом большую часть из них составит образовательная литература, уточнил он.

"Обновление парка оборудования стало возможным для компании в том числе за счет локализации своего производства в ОЭЗ Москвы, где для резидентов открыт льготный налоговый и таможенный режим, обеспечена благоустроенная инфраструктура и комфортная логистика, а также возможность промышленной кооперации с высокотехнологичными предприятиями различных отраслей", – отметил Дегтев.

Ранее стало известно, что столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, которые были изданы во времена Великой Отечественной войны. Прочитать произведения можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".