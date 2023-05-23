Резидент "Технополис Москва" начал производить досмотровое оборудование с ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Диагностика-М", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработала и начала производить пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности", – сказал он.

Овчинский подчеркнул, что данная разработка не имеет аналогов на российском рынке, уровень ее локализации достигает 100%. Помимо этого, на предприятии дополнительно были созданы 56 рабочих мест.

Досмотровый интроскоп – это рентгено-телевизионная установка для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов. Компания оснастила интроскопы конвейерного типа серии "ТС-СКАН" с ИИ, благодаря которому и происходит обнаружение предметов или их отдельных фрагментов.

Отмечается, что установка анализирует тот или иной объект и выдает информацию на экран монитора. ИИ способен различать предметы и сообщать оператору что это, например, бутылка, баллончик, нож и так далее.

"Компания – резидент площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис Москва" с 2019 года. Продукция предприятия, которая успешно замещает импортные аналоги, высоко востребована рынком, в том числе за счет постоянной модернизации и внедрения инноваций", – сказал генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.

По его словам, производитель более трех лет внедрял ИИ в сканеры, использовал собственные разработки и материальные ресурсы. В 2022 году компания инвестировала в производство более 105 миллионов рублей.

Также компания внедряет технологии и в другую продукцию, создает собственное программное обеспечение, которое уже было внесено в базу отечественного ПО.

Например, компания не так давно разработала систему для охраны территорий Radar-IQ. Она тоже оснащена ИИ, который способен изучать местность, обнаруживать потенциальные угрозы даже за периметром охраняемой территории.

Генеральный директор предприятия Владимир Усачев отметил заинтересованность установкой среди заказчиков. По его словам, даже те, кто уже приобрел "ТС-СКАН", все равно обращаются к предприятию для обновления ПО у имеющихся устройств.

Ранее Овчинский сообщал, что компания "ГЦМО ЭМС" начала производство усилителей радиочастотной мощности. Уровень локализации производства составляет 70%, это позволяет выпускать продукцию в более короткие сроки.

Также компания выпускает и ремонтирует оборудование спутниковой связи, измерительные комплексы и радиоэлектронную аппаратуру.

