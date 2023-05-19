Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" представил обновленный портативный аппарат УЗИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" представил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" обновленный портативный аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ) экспертного класса. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, столичные предприятия занимаются выпуском широкого спектра медизделий, от пульсоксиметров до аппаратов ИВЛ.

"Среди них научно-производственное объединение "Сканер", которое получило статус резидента ОЭЗ Москвы в 2022 году, по итогам прошлого года выпустило около 700 аппаратов ультразвуковой диагностики, при этом оно планирует увеличить производство до двух тысяч аппаратов в год", – передает портал мэра и правительства столицы слова руководителя департамента.

Он подчеркнул, что выпускаемые устройства полностью русифицированы, а также оснащены российским программным обеспечением и позволяют использовать последние достижения в области ультразвуковой диагностики.

Отмечается, что сканеры для УЗИ от резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" являются универсальными. Они применяются для проведения высокоточного диагностирования в разных медицинских сферах, включая акушерство, кардиологию, онкологию, травматологию, педиатрию и другие отрасли.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал, что компания "Сканер" расположилась на площади порядка 600 "квадратов" на площадке "Печатники". Компания планирует создавать новые модели сканеров в высокотехнологичной лаборатории научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"Среди его инновационных разработок – портативный аппарат размером с ноутбук. Специально для этой модели экспертного класса создан ударопрочный чемодан-кейс для хранения и транспортировки", – отметил гендиректор.

По словам Дегтева, данное устройство может проводить УЗИ в мобильных госпиталях, машинах скорой помощи, сельских амбулаториях, операционных и реанимационных отделениях стационаров.

Он уточнил, что устройство создали в рамках импортозамещения. Его будут использовать для диагностики в экстренных ситуациях, когда использование стационарных аппаратов УЗИ не представляется возможным. Новое устройство, имеющее размер и форму ноутбука, обладает хорошим качеством визуализации и простыми функциями.

Первые партии новых аппаратов для УЗИ планируется выпустить в июне 2023 года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве почти в 1,5 раза выросло производство лекарств и медицинских изделий.

Мэр отметил, что московские производства выпускают лекарства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, антибиотики и вакцины.

В настоящее время в Москве находятся более 200 производителей препаратов, а также медоборудования и изделий, добавил градоначальник.

