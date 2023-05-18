Резидент "Технополиса "Москва" поставил городу более 2,5 миллиона медизделий

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Резидент столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва" компания "Гемамед" с 2022 года в рамках офсетного контракта поставила городу больше 2,5 миллиона медизделий для пациентов со стомой. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Москва подписала офсетный контракт с компанией "Гемамед" в конце 2019 года. В рамках договора инвестор вложил 1,2 миллиарда рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов. <...> Первые поставки начались в 2022 году", – рассказал вице-мэр.

Он добавил, что только с начала текущего года столица получила от предприятия порядка 665 тысяч соответствующих медицинских изделий.

Всего компания выпускает 17 видов изделий. В этом году она запустила новую производственную линию, которая позволит выпускать мочеприемники. К концу года "Гемамед" намерена нарастить мощности так, чтобы ежегодно выпускать до 5,5 миллиона единиц продукции более чем 40 видов.

В рамках офсетного контракта с Москвой предприятие в течение восьми лет будет поставлять столичному здравоохранению продукцию общей стоимостью 8,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на базе индустриального парка "Руднево" появится производство абсорбирующего белья. Его запустит компания "ВИП Камилла". Инвестор вложит в проект не менее 300 миллионов рублей, а Москва в свою очередь в течение 10 лет будет закупать у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей.

