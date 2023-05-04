Производство абсорбирующего белья по офсетному контракту запустят в парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компания "ВИП Камилла" начнет производить абсорбирующее белье в рамках офсетного контракта в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что производство будет располагаться на шестой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

"Офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья для нужд города был подписан в начале этого года. По условиям договора инвестор вложит в создание производства не менее 300 миллионов рублей, а взамен Москва в течение 10 лет закупит у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

Он добавил, что инвестор вышел на завершающую стадию комплектации и в ближайшее время запустит производство. Заммэра подчеркнул, что это предприятие первым получило статус резидента ОЭЗ на территории "Руднево".

Таким образом, у компании есть возможность получить значительные льготы, она на 10 лет освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Резиденты могут арендовать землю по сниженной ставке, а налог на прибыль, учитывая их статус, составит 2%.

"Производственные мощности компании площадью 5,5 тысячи квадратных метров полностью занимают корпус № 7 в "Руднево". Он обладает всей необходимой инфраструктурой для выпуска изделий. После пусконаладочных работ инвестор запустит производство, где будет создано более 70 новых высокотехнологичных рабочих мест", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что за первый год работы компания планирует выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок. Объем производства в последующие годы должен вырасти до 120 миллионов производимых подгузников и 75 миллионов пеленок.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев отметил, что парк "Руднево" вошел в статус особой экономической зоны в конце марта 2023 года, на территории уже построены и введены 18 корпусов, а позже будет возведен федеральный центр авиасистем.

К концу следующего года на территории парка появится 6 тысяч новых рабочих мест, добавил Дегтев.

Ранее Овчинский сообщал, что московское предприятие начало выпускать новые виды солнцезащитной косметики. Он привел в пример компанию "Гельтек", которая создала и выпустит к началу лета уникальный продукт – солнцезащитный гель для мужчин.



В индустриальном парке "Руднево" разместят критически важные производства