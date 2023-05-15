Новый цех по выпуску печатных плат появится на базе ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Компания "Цифровые технологии безопасности", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", создаст новый цех по выпуску печатных плат. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Объект находится на площадке "Алабушево" особой экономической зоны столицы. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, большую часть четырехэтажного здания площадью почти 15 тысяч "квадратов" займет цех по производству печатных плат и монтажно-сборочное производство.

"В ближайшее время на предприятии приступят к монтажу оборудования и наладке технологических процессов. На производстве создадут около 200 новых рабочих мест, трудоустроиться туда смогут в том числе выпускники местных высших учебных заведений и колледжей", – заявил Ефимов.

Мосгосстройнадзор уже передал разрешение на ввод эксплуатацию нового производственного комплекса. Председатель ведомства Игорь Войстратенко рассказал, что комитет внимательно отслеживает все строительные мероприятия.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что на новом производстве начнется выпуск печатных платы для оборудования, используемого в ведущих отраслях электроники: телекоммуникационной, автомобильной, медицинской, потребительской и промышленной. По его словам, первую партию продукции представят летом этого года.

Отмечается, что в ходе работ сотрудники компании спроектировали производственные линии и технологические процессы будущих цехов без привлечения инжиниринговых компаний. Специалисты основывались на собственном опыте, а также принципах автоматизации и IT-решениях. В цехе создадут две независимые системы технологического воздухоснабжения и систему оборотного водоснабжения для охлаждения оборудования.

Ранее стало известно, что около 20 тысяч рабочих мест появится в индустриальном парке "Руднево", который входит в состав ОЭЗ "Технополис "Москва". Ефимов рассказал, что там деятельность осуществляют производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья.

В индустриальном парке "Руднево" разместят критически важные производства