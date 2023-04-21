Площади зданий индустриального парка "Руднево" в Москве увеличат в 2,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К концу 2024 года в столице планируют расширить в 2,5 раза площади зданий индустриального парка "Руднево". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас в составе парка 18 производственных корпусов. Их общая площадь составляет почти 120 тысяч квадратных метров.

"К концу 2024 года планируется увеличить площадь объектов до 300 тысяч квадратных метров и создать там свыше шести тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский пояснил, что сейчас в составе парка деятельность осуществляют 17 компаний, специализирующихся преимущественно на выпуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

О том, что на базе индустриального парка "Руднево" создадут Федеральный центр беспилотных авиасистем, стало известно в ноябре. Соответствующее соглашение, которое подразумевает сотрудничество в сфере развития отрасли беспилотников и авиации, подписали Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор АНО "Платформа национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

Позже индустриальный парк "Руднево" стал частью особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Резиденты парка получат различные преференции, например освобождение от уплаты земельного и имущественного налогов.

