Шесть тысяч рабочих мест создадут в индустриальном парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше шести тысяч новых рабочих мест планируется создать в индустриальном парке "Руднево". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он поделился, что площадь индустриального парка составляет около 120 тысяч квадратных метров. По словам заммэра, он является одним из самых крупных подобных парков России. Сегодня в нем уже введены в эксплуатацию 18 корпусов, в том числе 11-этажное здание конструкторского бюро с производством.

"До конца 2024 года на площадке планируется создать более шести тысяч рабочих мест, большинство – на производствах беспилотных летательных аппаратов", – приводит слова Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.

В марте этого года первым резидентом "Руднева", который начал выпуск гражданских беспилотников, стала компания "Аэромакс". Сейчас она продолжает набор высококвалифицированных профильных специалистов.

10 апреля Ефимов рассказал, что индустриальный парк "Руднево" стал частью особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". По его словам, до 2026 года на базе учреждения планируется реализовать не менее 14 инновационных проектов. Резиденты парка получат различные преференции, например их освободят от уплаты земельного и имущественного налогов.

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