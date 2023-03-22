Селекционный центр по разведению картофеля появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Селекционный центр по разведению картофеля построят в деревне Толстопальцево в ЗАО Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Участок, на котором будет возведен центр, находится по адресу улица Советская, дом 4, строение 1. В настоящее время там расположены недостроенные здания площадью более 22,6 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что решение о передаче участка в аренду и изменении правил его землепользования было принято 16 марта. За три года застройщик должен будет закончить здания. После этого в них разместится центр по работе с безвирусным семенным материалом картофеля.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы построят два предприятия. Так, в Чертанове Центральном возведут фармацевтическую фабрику, а в Донском районе – завод по производству очков.



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