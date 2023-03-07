Столичная фабрика произвела почти миллион пар обуви в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

980 тысяч пар обуви произвела столичная фабрика "Парижская коммуна" по итогам прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Легкая промышленность столицы продолжает развиваться и показывать положительную динамику. Московские компании выпускают одежду, аксессуары и обувь для детей и взрослых. В прошлом году более 200 предприятий произвели одежды в 6,6 раза больше, чем годом ранее", – рассказал он.

Так, по его словам, объем производства "Парижской коммуны" вырос на 4% по сравнению с показателем 2021 года. Наибольший рост по объемам выпускаемой продукции был зафиксирован в сегменте детской обуви, которой за год предприятие произвело порядка 144 тысяч пар. Также в 1,5 раза был увеличен выпуск спецобуви для сотрудников силовых ведомств.

Отмечается, что в 2022 году фабрике исполнилось 100 лет. За все время своего существования она произвела свыше 660 миллионов пар обуви. Сегодня предприятие ежегодно выпускает почти по миллиону пар обуви, это вдвое больше, чем объемы его производства пять лет назад.

Ранее сообщалось, что в 2022 году столичные предприятия произвели медицинскую мебель на сумму 1,3 миллиарда рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. По словам заммэра Владимира Ефимова, это стало возможно в том числе благодаря офсетным контрактам.



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