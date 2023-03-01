"Вкусно – и точка" построит фабрику игрушек для аналога "Хэппи Милла"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" планирует построить собственную фабрику по производству игрушек для наборов "Кидз Комбо". Об этом РБК сообщил владелец сети Александр Говор.

"У меня есть в программе (пункт. – Прим. ред.) открыть свою – может, с какими-то партнерами – фабрику, которая будет полностью изготавливать нам игрушки", – сообщил Говор, уточнив, что сеть уже провела переговоры с потенциальными партнерами.

В первую очередь необходимость строительства обусловлена отсутствием фабрик, которые могли бы полностью закрыть потребности сети. Ежемесячно для "Кидз Комбо" необходимо порядка двух миллионов игрушек.

Говор предположил, что возведение собственной фабрики может занять около двух лет. Большинство игрушек будут созданы по мотивам отечественных мультфильмов, например, "Маши и Медведя". Ранее предприниматель анонсировал выпуск игрушек во второй половине 2023 года.

До этого в меню сети появился аналог "Биг Мака" – "Биг Хит". Помимо этого, ассортимент ресторанов пополнили позицией "Двойной Биг Хит" с четырьмя котлетами. Рецепт блюд разрабатывали в России с осени прошлого года.



Новые бургеры "Биг Хит" появились в сети "Вкусно – и точка"

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