Сеть "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции республики.

"В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно – и точка" не зарегистрирован", – сообщили в Минюсте.

В ведомстве уточнили, что на данный момент на рассмотрении Национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции находится заявка на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка", которую подала ООО "Система ПБО".

В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания сообщили, что заявка была подана для защиты бренда.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Однако отмечалось, что возобновление работы ресторанов осуществится под другим названием.

До этого руководство американской корпорации после начала специальной военной операции на Украине запретило компании Food Solutions KZ, которая владеет 24 заведениями McDonald's, покупать мясные котлеты в России.

"Актуальный репортаж": McDonald’s в Казахстане прекратит работу из-за ограничений

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!