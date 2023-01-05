McDonald"s в Казахстане прекращает работу из-за ограничений в поставках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald"s прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках, сообщает пресс-служба компании ТОО "Food Solutions KZ".

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald"s в Казахстане из-за ограничений в поставках. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководство американской корпорации после начала СВО на Украине запретило компании Food Solutions KZ, которая владеет 24 заведениями McDonald's, покупать мясные котлеты в России. Отмечалось, что компании в Казахстане не получилось перенаправить поставки, так как закупки из европейских стран были бы куда дороже, из-за чего рестораны начали бы работать в убыток.

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