12 декабря, 19:44Экономика
В меню сети "Вкусно – и точка" появятся оригинальные блюда
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сеть ресторанов "Вкусно – и точка" намерена вводить в меню позиции, не копирующие блюда McDonald's. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.
"У нас есть стратегия по запуску сезонных продуктов, и в рамках этой стратегии мы будем запускать новинки, которые не будут копиями того, что делает McDonalds на многих рынках", – рассказал он.
Также в меню ресторанов появятся специфические продукты, характерные именно для российского рынка. При этом речь идет именно о бургерах, а не традиционных российских блюдах, таких как блины, борщ и других.
Пароев добавил, что сегодня продукция "Вкусно – и точка" преимущественно производится в РФ, при этом примерно треть компонентов по-прежнему импортируется – этот показатель в компании намерены снижать в ближайшие три года.
Между тем владелец "Вкусно – и точка" Александр Говор в беседе с РИА Новости рассказал, что ежегодно компания планирует открывать в РФ порядка 50 новых заведений.
Он также добавил, что сеть готова к выходу и на зарубежные рынки как напрямую, так и через франчайзинг.
Ранее стало известно, что в феврале 2023 года в ресторанах "Вкусно – и точка" появится аналог бургера "Биг Мак". Он будет называться "Биг Хит".
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