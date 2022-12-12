12:50Экономика
"Вкусно – и точка" запустит аналог "Биг Мака" в феврале
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В феврале 2023 года в ресторанах "Вкусно – и точка" появится аналог бургера "Биг Мак", который будет называться "Биг Хит". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.
"Мы нашли, разработали аналог "Биг Мака", и в феврале появится продукт под названием "Биг Хит", – заявил он.
Компания "Вкусно – и точка" зарегистрировала товарные знаки для аналогов "Биг Мака" и мороженого "Макфлурри" еще в августе.
В категории сэндвичей компания зарегистрировала товарные знаки "Биф Хит" и "Биг Хит", а в категории десертов и мороженого – "Айс де Люкс".
Во "Вкусно – и точка" появятся аналоги "Биг Мака" и "Макфлурри"
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