"Вкусно – и точка" запускает доставку в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" с 7 декабря запускает доставку с помощью "Яндекс Еды" и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге – 27. Уже в декабре доставка появится во всех заведениях сети Северной столицы, а к концу зимы – во всех московских ресторанах.

Также 7 декабря сервис доставки будет запущен в российских регионах, в том числе в Воронеже, Туле, Ижевске, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Всего доставка доступна для жителей 47 городов.

Ранее сообщалось, что компания "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды. Позднее сеть подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планировалось, что к концу зимы доставка начнет работать во всех регионах РФ, где присутствует сеть ресторанов.

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