"Вкусно – и точка" запустит сервис доставки в ряде регионов РФ с 29 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" объявила о запуске доставки в ряде регионов России с 29 ноября. Услуги будут доступны пользователям сервисов "Яндекс Еда" и Delivery Club, сообщается на сайте компании.

"Компания "Вкусно – и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября", – говорится в релизе.

Отмечается, что первыми смогут заказать еду с доставкой жители Калининграда, Твери, Архангельска, Омска, Ставрополя и Смоленска. В Москве и Санкт-Петербурге сервис станет доступен до конца года. Планируется, что к концу зимы доставка начнет работать во всех регионах РФ, где присутствует сеть.

"Яндекс Еда и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети. <...> В дальнейшем "Вкусно – и точка" планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию логотипов для будущего сервиса доставки еды.

Товарные знаки с надписью "Доставка" регистрируются по нескольким классам, что позволит компании использовать их при оказании услуг по доставке еды и напитков на дом или в офис, продаже еды навынос, а также при создании специального приложения, упаковки и других товаров.



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