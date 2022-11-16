Партнер McDonald's по логистике уйдет из России – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Американская компания Havi Logistics, специализирующаяся на логистике продуктов питания, ищет покупателя для своего российского бизнеса. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В России компания представлена ООО "Рулог". Организация известна как основной логистический партнер ресторанов McDonald's, а после их ухода – сети "Вкусно – и точка". Как рассказали в "Руспродсоюзе", компания также сотрудничает с сетью гипермаркетов "Ашан" и рядом других клиентов.

В мировом масштабе в числе клиентов Havi Logistics значатся не только продуктовые бренды, но и, например, British Petroleum, а также IKEA, которая, как и McDonald's, покинула российский рынок.

В качестве одного из вариантов ухода с рынка РФ компания рассматривает возможность передачи бизнеса российскому менеджменту. Во "Вкусно – и точка" отмечают, что в настоящее время продолжают сотрудничать с "Рулог" в качестве правопреемников американской сети фастфуда.

Ранее с российского рынка ушел канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen. Еще в августе российское подразделение компании было продано местному топ-менеджменту. В рамках сделки планируется ребрендинг сети магазинов с изменениями в ассортименте.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!