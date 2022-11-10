Немецкий концерн Henkel заявил, что не покидает российский рынок

Фото: ТАСС/DPA/Rolf Vennenbernd

Немецкая химико-промышленная компания Henkel пока не собирается уходить из России. Об этом сообщает газета "Известия".

"На текущий момент изменений нет, компания продолжает деятельность и будет продолжать ее как Henkel, работа идет в стандартном режиме, без ухудшения или улучшения ситуации", – сообщила компания ретейлерам.

Ранее сообщалось, что Henkel выйдет из бизнеса в РФ не раньше конца 2022 года. В компании отметили большой интерес к ее активам в РФ.

В августе стало известно, что Henkel приступила к продаже своих российских и белорусских активов. Отмечалось, что в связи с уходом с рынков в России и Белоруссии компания понесла убытки на 184 миллиона евро.

Немецкий производитель решил покинуть рынок РФ в апреле текущего года. Уточнялось, что данное решение обусловлено конфликтом на Украине.



Компания Henkel по итогам первого полугодия оценила уход из РФ и Белоруссии в 184 млн евро

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