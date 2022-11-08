Немецкий концерн Henkel выйдет из бизнеса в РФ не раньше конца 2022 года

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Немецкая химико-промышленная компания Henkel выйдет из бизнеса в РФ не раньше конца 2022 года. Об этом сообщил главный финансовый директор Марко Свобода.

"Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года. Не думаю, что это случится раньше", – приводит его слова РИА Новости.

Свобода уточнил, что в настоящее время наблюдается большой интерес к российским активам данной компании.

При этом, по его словам, после решения о выходе из бизнеса в РФ в компании не хотят бесплатно отдать третьим лицам свои заводы. Представители компании хотели бы удостовериться, что получат выгоду за свой бизнес.

В августе стало известно, что Henkel приступила к продаже своих российских и белорусских активов. Отмечалось, что в связи с уходом с рынков в России и Белоруссии компания понесла убытки на 184 миллиона евро.

Немецкий производитель решил покинуть рынок РФ в апреле текущего года. Уточнялось, что данное решение обусловлено украинским конфликтом.



Компания Henkel по итогам первого полугодия оценила уход из РФ и Белоруссии в 184 млн евро

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