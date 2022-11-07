Бренды Lancome и Yves Saint Laurent возобновят поставки косметики в РФ

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Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Данные бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что исключения вступят в силу только через три месяца.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.



"Специальный репортаж": параллельный гаджет

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