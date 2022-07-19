Эксперт рассказал о гарантии на товары параллельного импорта

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Годовая гарантия на параллельный импорт не станет решением многих возникших с этой техникой проблем. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее о предоставлении такой опции сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В нее входят такие ретейлеры, как "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS. Год гарантии продавцы предоставят на ввезенную по параллельному импорту бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры.
По словам Муртазина, продавцы и без этого решения несли ответственность по гарантии на товар по закону "О защите прав потребителей".
"По закону продавец либо производитель предоставляют гарантию минимум 12 месяцев. Максимальный срок никак не ограничен. Соответственно, если производитель не поставляет товар, то гарантийные обязательства несет продавец, который этот товар реализует", – подчеркнул Муртазин.
По словам эксперта, розничный продавец не может осуществлять ремонт техники в том же объеме и с тем же качеством, как производитель. По этой причине ретейлеры подняли цены в среднем на 12–13%, чтобы компенсировать будущие издержки. "Считается, что устройство будет заменяться полностью. Например, у вас сломался телефон, вы его приносите, а отремонтировать они его не могут, потому что запчастей нет. У того же iPhone без софта от Apple заменить экран на новых моделях нельзя. Поэтому его будут заменять один к одному", – рассказал Муртазин.
В то же время специалист прогнозирует рост числа отказов в гарантийном ремонте. "Рознице банально невыгодно вам ремонтировать. Под любым предлогом вам будут отказывать, чтобы сэкономить деньги, а именно – стоимость ровно такого же iPhone", – поделился своим мнением эксперт.
Подобная ситуация касается только тех товаров, которые приехали в Россию через параллельный импорт. С оставшимися в нашей стране брендами таких проблем не возникнет, обратил внимание эксперт.
Во всех случаях при покупке гаджета необходимо оценивать вероятность брака. Чем крупнее производитель, тем больше вероятность, что техника в итоге будет отремонтирована, заключил Муртазин.
Ранее авторизованные сервисные центры компаний Samsung и Huawei рассказали о нехватки деталей для смартфонов этих брендов. Дефицит возник из-за решения производителей официально не поставлять свои гаджеты в Россию.
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