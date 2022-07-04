В России возник дефицит деталей к Samsung и Huawei

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В России зафиксировали нехватку деталей для смартфонов Samsung и Huawei, сообщает газета "Известия" со ссылкой на авторизованные сервисные центры (АСЦ) этих компаний.

Информацию подтвердили и эксперты рынка. Так, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что проблемы с деталями для Samsung и Huawei появились в связи с тем, что сейчас продукты компаний официально не поставляются в Россию. Он призвал пользователей привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти.

По прогнозу Кускова, раньше осени ситуация с комплектующими для смартфонов не наладится и компаниям придется искать новые пути для поставки запчастей в Россию или сервисные центры будут закупать их параллельным импортом.

Для Huawei не хватает аккумуляторов и экранов. Отмечается, что все запчасти возможно поставить только под заказ, и минимальный срок их ожидания – неделя. В российском представительстве Huawei не стали комментировать ситуацию и заявили, что не располагают информацией о запасах запчастей.

В компании "Твой Мобильный Сервис" на просьбу заменить экран и аккумулятор на Galaxy S21 Ultra сообщили, что сейчас можно выбрать дисплей только в серебристом цвете. Что касается батареи, в наличии она есть.

В "Связном сервисе" на аналогичный запрос призвали подождать неделю, поскольку экранов и аккумуляторов на данный гаджет сейчас нет. В АСЦ Samsung в Санкт-Петербурге сказали, что батарей нет в наличии, а дисплей есть только в одном сервисном центре.

В пресс-службе Samsung не уточнили, есть ли проблемы с поставкой экранов и аккумуляторов, однако заверили, что сервисные центры работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в авторизованных сервисных центрах Apple в России столкнулись с нехваткой деталей для iPhone, которые необходимы для ремонта гаджетов.

В одном из сервисных центров рассказали, что в настоящее время в наличии нет аккумуляторов на iPhone 12, а срок их замены может составить до пяти рабочих дней. Дело в том, что требующий ремонта гаджет отправляют в представительство Apple, где меняют аккумулятор, а после возвращают смартфон обратно. Сейчас же этот процесс заметно усложнился из-за проблем с логистикой.

Вместе с тем сложности возникли и в вопросе гарантийного обслуживания техники, ввезенной по параллельному импорту. В службе технической поддержки Apple заявили, что гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется.