В сервисных центрах Apple столкнулись с нехваткой деталей для iPhone

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В авторизованных сервисных центрах Apple в России столкнулись с нехваткой деталей для iPhone, которые необходимы для ремонта гаджетов. Об этом сообщает газета "Известия".

В одном из сервисных центров рассказали, что в настоящее время в наличии нет аккумуляторов на iPhone 12, а срок их замены может составить до пяти рабочих дней. Дело в том, что требующий ремонта гаджет отправляют в представительство Apple, где меняют аккумулятор, а после возвращают смартфон обратно. Сейчас же этот процесс заметно усложнился из-за проблем с логистикой.

"Сейчас обслужить iPhone весьма затруднительно, поскольку компоненты для них действительно закончились и пользователям приходится очень долго ждать, чтобы заменить ту или иную деталь", – сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Вместе с тем сложности возникли и в вопросе гарантийного обслуживания техники, ввезенной по параллельному импорту. В службе технической поддержки Apple заявили, что гарантия вендора на эти гаджеты не распространяется.

Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев рассказал, что зарубежные производители имеют право отказать в претензии к товарам, ввезенным в страну без их разрешения. Однако, отметил он, российских ретейлеров это не освобождает от ответственности.

"Все представленные на площадках "М.Видео" и "Эльдорадо" товары имеют действующие сертификаты соответствия, полностью отвечают российскому законодательству и имеют гарантийную поддержку", – рассказали в пресс-службе объединенной сети.

Ранее газета сообщала, что поставляемые в рамках параллельного импорта смартфоны компании Samsung стало невозможно активировать в России. Если гаджет не предназначен для продажи в странах ЕАЭС, включить его, вставив сим-карту оператора РФ, не получится. Как отметил собеседник издания, для активации смартфона необходима сим-карта мобильного оператора, работающего в зоне официальной отгрузки компанией устройства.

