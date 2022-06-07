Главные новинки Apple с WWDC – 2022

Презентация Apple – это тот самый контент, который хочется смотреть не только гикам. К тому же это тот редкий случай, когда можно заглянуть на год вперед с точки зрения технологий и того, чем будут пользоваться люди. Андрей Рассказов – о том, что же 6 июня представила Apple.



iOS 16

Экран блокировки на iPhone был полностью переделан. Теперь он мимикрирует под стиль, который вы вбираете. Меняет цвета и схемы иконок – все как в Material You от Android. Только если там фон и иконки менялись сами, то в Apple решили, что пользователи должны делать это самостоятельно. Больше кастомизации – всегда хорошо. Помимо этого, добавились виджеты, которые показывают полезную информацию: они настраиваются, а один такой уникальный блокировочный экран можно отдельно сохранить.

Наконец-то новые уведомления. Помимо прочего, они теперь разделяются по количеству. Например, если одно приложение шлет по несколько уведомлений за короткий период времени, они соединяются в "живой фид" – что-то в роде онлайна, собирающего все в одном уведомлении, которое можно раскрыть. Отлично подойдет для спортивных трансляций.

Обновили iMessage и добавили туда функции из Telegram, которые существуют уже много лет. Например, исправление сообщений, отмена отправки и так далее. Впрочем, iMessage – штука исключительно для американского рынка, остальной мир использует другие способы коммуникации, зачастую более совершенные.

Показали очень много функций из Android вроде диктовки, которая форматируется в текст прямо на устройстве, сканирование и перевод слов на картинках и видео в текстовые файлы. Над всем этим последний год активно работают в Google, улучшая Google Lens и добавляя похожие функции в приложение камеры и переводчика (часть из этого можно уже сейчас попробовать в Google Translate).

Много говорили про умный дом, где используются десятки умных устройств и все работает без проблем. Нам до всего этого еще очень далеко, а вот то, что с протоколом Matter работают теперь уже точно все производители, – большой шаг для индустрии. Еще ни одна технология не продвигалась так серьезно и так единогласно всеми производителями техники. Если коротко, то все умные устройства будут гораздо дольше работать от батареек, без сильных задержек и многое другое. Но самое главное – устройства как от Xiaomi, так и от Apple смогут без проблем работать в одной системе умного дома.

Apple Car Play теперь работает на гораздо более глубоком уровне. То есть можно менять даже ваш спидометр и вообще все экраны в машине. Разумеется, работают умные настройки, да и вообще вся система стала более богатой в плане возможностей использования. Но все это будет появляться в грядущие годы среди топовых производителей автомобилей. А это снова выглядит как очень далекое будущее.

Watch OS 9

Странный релиз, потому что в Apple считают, что часами можно заменить смартфон. Например, будите ли вы искать новые подкасты на часах? Есть ощущение, что нет. Все-таки браузинг на экране Apple Watch не самое удобное занятие.

А вот новые алгоритмы для спортивных функций – это хорошо. Часы теперь понимают, если на улице жарко, и автоматически засчитывают вашу тренировку как более сложную и добавляют вам баллов. Акселерометр перенастроили, и он теперь понимает, двигается все тело или только торс. Зачем? Чтобы точнее определять тренировки и более детально отслеживать ваши успехи.

Приложение Fitness добавят на смартфоны. Приложение не фиксирует все, что благодаря датчикам фиксируют часы, зато шаги и дистанции – пожалуйста. Если у вас нет Apple Watch, но вы хотите с телефоном отслеживать свои забеги по утрам, эта штука для вас.

Добавили отслеживание приема лекарств. По сути – напоминалка по таблеткам, но есть одна крутая деталь: когда вы добавляете несколько медикаментов, приложение подскажет, насколько хорошо они сочетаются. Если есть критические последствия от одновременного приема двух каких-то таблеток, приложение об этом предупредит. Также вы получите уведомление, если какие-то таблетки нельзя принимать с алкоголем.

M2 чип для Mac

Новое поколение чипов продолжает концентрироваться на эффективности в энергопотреблении. На 25% больше транзисторов, плюс на 50% увеличили пропускную способность передачи данных внутри чипа.

На 35% улучшили графические возможности ядер чипа по сравнению с М1. Теперь стандартный М2 гораздо лучше подходит для монтажа роликов с новыми ядрами раскодирования видеоформатов, чем стартовый М1. Первый новый чип появится в MacBook Air.

Новый MacBook Air

Слухи оказались правдивы, и новый Air теперь одинаково тонкий с любой стороны, а верхняя крышка напоминает плоские грани iPad Pro.

Экран теперь с матрицей Liquid Retina, да еще и на 25% ярче прошлогоднего. Уменьшили рамки по бокам, чем создали вырез ("челку") для фронтальной камеры, но сам экран стал больше в тех же параметрах, к которым мы привыкли.

Нам теперь на полном серьезе говорят, что на MacBook Air без активного охлаждения можно вполне себе монтировать 4К-ролики. А вот с точки зрения цветов – никакого возвращения к истокам и никаких цветастых версий: все четыре оттенка довольно строгие.

Чип М2 появится еще и в MacBook Pro 13, который в этот раз без фейслифта: "прошки" остаются в том же внешнем виде, что и раньше, но, в отличие от Air, в них есть активная система охлаждения. А значит, новый чип сможет работать с более серьезными нагрузками. В остальном это прежний ноутбук.

MacOS

Теперь новая версия называется Ventura (интересно, кто-то вспомнит без подсказки, как называлась предыдущая?). Презентацию начали с нововведения, которое позволяет упорядочить открытые окна. Происходит это автоматически с помощью группировки (примерно как группируются приложения в папки на iPhone сейчас). Правда, это одно из тех нововведений, которые для оценки удобства нужно пробовать самостоятельно.

В Safari добавили классную функцию – Passkeys. Идея в том, что пароли для аккаунтов хранятся на устройстве, а самим сайтам передаются лишь зашифрованные кусочки кода. Когда вы логинитесь со своего iPhone/iPad/Mac, то используете биометрию (отпечаток пальца или скан лица), и девайс передает сайту шифровку хранящихся данных, а вы получаете доступ к аккаунту. Возможно, я мог немного ошибиться в том, как это работает (штука сложная, и хотелось бы изучить ее больше), но звучит очень круто. Никаких больше утечек личных данных!

На Mac представили прослойку, которая позволяет рендерить картинку на графических движках более эффективно. А значит, на маках наконец-то получится нормально играть в требовательные игры.

Но в целом большинство функций нужно будет изучать после презентации, потому что некоторые действительно полезные нюансы нам попросту не показали.

iPad OS

Первое, что нам показали, – это работа в одном документе сразу с несколькими людьми. Что странно, потому что то же самое есть в Google Docs уже несколько лет. Разница в том, что с точки зрения Apple уведомления об изменениях в документе вы должны получать в чате, в котором вы этим документом поделились. Есть ощущение, что подобное засорит чат ненужными уведомлениями, но, с другой стороны, может и сработать. В общем это еще одна штука, которую нужно пробовать самому.

Следом показали приложение Free Form, в котором можно созваниваться и обсуждать проект на белой доске. На ней можно рисовать, писать, вставлять медиафайлы и не только. Удобная штука, чтобы брейнштормить.

Любопытно, что все возможности для работы представляются с точки зрения "сделать что-то вместе онлайн", прямо во время созвона или группового чата. Насколько же сильно нас изменила изоляция во время COVID-19!

Наконец-то сделали работу с окнами на уровне ПК с помощью Stage Manager. То есть, если у вас много открытых приложений (читайте, окон), их можно закрепить сбоку в сгруппированном виде. В то время как на основном экране вы работаете над одним открытым окном. Этого очень не хватало на iPad Pro с его огромным дисплеем. Но стоит отметить, что это нововведение будет работать исключительно для тех iPad, у которых "под капотом" чип M1.

Заключение

Фото: AP Photo/Noah Berger

WWDC – это не презентация, а мероприятие для разработчиков, которое длится целую неделю в кампусе Apple в Купертино. А значит, мы еще будем получать подробности о новых продуктах, софтверных и хардверных.

Что касается самой презентации, то не покидает ощущение, что Apple в софтверном дивизионе играет роль догоняющих с точки зрения решений для пользователей. Ведь 80% того, что показали, уже есть на рынке в том или ином виде. Но удивительно, что купертиновцы иногда используют наработки конкурентов почти в том же виде, что первоисточники. То есть выходит что софтверные продукты Apple и Google движутся к какой-то единой точке, где их уже просто невозможно будет отличить друг от друга.

А вот с точки зрения хардверных релизов, в особенности с чипом М2, возникает ощущение, что Apple обогнала всю индустрию на несколько лет вперед. Страшно подумать, когда мы сможем увидеть столь же эффективные и одновременно мощные ультрабуки на Windows.