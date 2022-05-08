Лучший планшет на Android найден? Тест Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung уже давно является лидером на рынке гаджетов в России и в мире. Но как ему это удается, учитывая сравнительно высокие цены на устройства? Все просто – корейская компания иногда до неузнаваемости переделывает операционную систему Android. С планшетами это особенно заметно, а Galaxy Tab S8 Ultra – венец творения.

Дизайн

Фото: Андрей Рассказов

Глядя на планшет Ultra, просто поражаешься его размерам. Все-таки подобных гаджетов с экраном 14,6 дюйма до него еще не было. При этом с точки зрения сборки он имеет привычные формы, скругленные углы, но плоские грани, которые приятно врезаются в ладони. Создается именно тот эффект, которого ждешь от такого большого устройства из стекла и металла. Однако это впечатление соседствует с невероятной компактностью аппарата: гаджет почти в два раза тоньше любого смартфона, и, держа его в одной руке, даже немного удивляешься, как он не изгибается под собственным весом в 726 граммов.

Когда планшет включается, моментально забываешь обо всем. Огромный экран буквально окунает тебя в контент, и это ощущение не уходит даже после недели использования. Но признаемся честно, устройство такого размера в руках держать не очень удобно, и, скорее всего, он в 90% случаев будет стоять на столе в чехле с клавиатурой.

К сожалению, этого необходимого аксессуара мне не досталось для тестирования, но некоторое время назад я успел воспользоваться им в офисе компании на презентации в Москве. К тому же дома я сам пользуюсь планшетом с клавиатурой и хорошо знаком с ее конфигурацией. Так что стоит отметить сразу, что в магазине вам по умолчанию продают устройство в комплекте только со стилусом. Мой личный совет: обязательно покупайте клавиатуру. Гаджет раскрывает свой потенциал именно с ней.

Экран и звук

Фото: Андрей Рассказов

Сразу скажу, что это лучший экран в индустрии на сегодняшний день. Он яркий, с частотой обновления 120 Гц, а разрешение почти 3К – 2 960 на 1 848 точек. Смотреть видеоконтент на нем – одно удовольствие. Этому помогают отличные динамики, которых четыре штуки, и забыть их просто невозможно. Они очень громкие и при этом на удивление чистые для такого тонкого устройства. Даже на максимальной громкости можно отчетливо разобрать каждое слово и инструмент при воспроизведении музыки.

Динамики Galaxy Tab S8 Ultra на голову выше любой портативной колонки с точки зрения чистоты звучания, но во многом уступают в плане басов. Однако можно поиграться с эквалайзером и настроить звук под себя, а если держать планшет в руках, то получается настоящая стереокартина. В такой можно смотреть сериалы на диване и даже следить за передвижениями противников в каких-нибудь мобильных шутерах.

Технические характеристики

Фото: Андрей Рассказов

Разумеется, у планшета с названием Ultra лучшие технические характеристики: топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1.8, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти самого быстрого поколения. Встроенная память – 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ тоже последних стандартов. К тому же ее объем можно расширить карточкой до 1 ТБ.

Питает устройство аккумулятор емкостью 11 200 мАч. Несмотря на размеры экрана и мощность процессора, автономность у планшета просто отличная. Можно без проблем работать шесть часов, а то и все восемь (если не сильно повышать яркость экрана) и даже не переживать о батарейке.

Режим Dex

Фото: Андрей Рассказов

Ну и самое главное – зачем вообще такое устройство нужно? Ведь Android считается худшей операционкой для планшетов. Компания Google явно потеряла интерес к этой категории гаджетов и перестала поддерживать функции для них. Вот тут на сцене появляются софтверные инженеры Samsung и доводят режим Dex практически до совершенства.

Если вы не знакомы с этой функцией, то она, по сути, превращает любое мобильное устройство компании в персональный компьютер. Даже если это смартфон, то к нему без проводов можно подключить монитор и клавиатуру и использовать как ПК. С Tab S8 Ultra ничего дополнительно делать не нужно – вы просто активируете Dex и попадаете в десктопный режим использования. Все значки переезжают в блок внизу, а перед вами открывается рабочий стол – ровно как на Windows или Mac OS.

Дальше вы можете работать с приложениями в окнах, которые можно настроить, как и на любом компьютере с точки зрения размеров, компоновки и даже прозрачности. Переключение между приложениями мгновенное. Даже работа в Google Chrome просто молниеносная, независимо от количества открытых вкладок. В общем стандартный ПК, где от Android не осталось ровным счетом ничего – и это прекрасно.

Вот и получается, что у нас на рынке есть ультимативный планшет, который может заменить компьютер или стать устройством для работы в креативной среде. Например, для художников или дизайнеров это отличный профессиональный инструмент. Но в чем же подвох?

Цена

Фото: Андрей Рассказов

Минусов у устройства два – высокая цена и узкая целевая аудитория. Ведь за 155 тысяч рублей (столько стоит средняя по памяти версия) можно купить отличный ноутбук: Air на М1 из Macbook или даже какое-то игровое решение на Windows. Подобные ноутбуки закроют гораздо больше софтверных потребностей потребителя, ведь там будут доступны профессиональные программы, например Adobe Premiere или какой-нибудь AutoCUD.

С другой стороны, планшет целится в креативных профессионалов, ведь в комплекте идет стилус. Получается, что такой большой экран да еще и с высокой частотой обновления – чуть ли не лучший холст для работ художников. Я и сам пробовал обрабатывать фото в Lightroom, рисуя маски, и делать это как никогда удобно. Но несмотря на эти минусы, факт остается фактом – Samsung сделали лучший планшет на Android и точка.