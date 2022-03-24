Эконом с топовым экраном: тест новинки Redmi Note 11

Линейка Redmi Note – одна из самых успешных в индустрии смартфонов в нашей стране. Ее обновление в этом году оказалось с минимальными изменениями, но не стало от этого менее ожидаемым. Идеальное сочетание максимума функций и технологий за минимальную цену сохранилось и в новом смартфоне. Рассказываем о самой главной новинке экономсегмента из Китая – базовой версии Redmi Note 11.

Внешний вид

Фото: Андрей Рассказов

Давайте уже признаемся, что внешность или привлекательность смартфона определяется сегодня исключительно одним фактором – задней крышкой аппарата и блоком камер, если говорить точнее. Тут дизайн вторит прошлогодней серии с выделяющимся главным объективом и набором второстепенных. При этом полноценных камер всего две – основная и ультраширокоугольная.

В остальном – крышка и боковые грани из приятного шероховатого пластика, причем последние стали чуть менее обтекаемыми, но еще не совсем плоскими, как у новых iPhone. Внизу оставили разъем для наушников, что хорошо для этого ценового сегмента. Также в корпус установили самые настоящие решетки для динамиков, поскольку у устройства стереозвук, что редкость для экономсмартфона.



Сканер отпечатка пальца находится в кнопке включения и работает он молниеносно. Приятно видеть, что Redmi хотя бы тут ставит функциональность превыше формы. Ведь все эти подэкранные сенсоры в бюджетниках работают не очень хорошо, а разблокировку по лицу через фронталку сложно назвать удачной защитой.

Экран

Фото: Андрей Рассказов

Экран Redmi Note 11 – самое важное и самое удачное решение в смартфоне. Только ради этого стоит рассматривать данную модель в сравнении с конкурентами. В ней стоит настоящая AMOLED-матрица, как в топовых Samsung или iPhone. Помимо этого, она еще и обладает высокой частотой обновления в 90 Гц. Все это в смартфоне за 200 долларов!

Цвета, как и в топовых смартфонах, насыщенные и контрастные. К тому же цветопередачу можно настроить под себя и выбрать более яркое их отображение или, наоборот, более правдоподобное. Например, если вы увлекаетесь фотографией и хотите видеть реальные краски, то рекомендую выбрать второй вариант. Всем остальным я бы советовал поставить более сочные, чтобы дополнительно приукрасить изображение, отображаемое на вашем смартфоне.

Единственное чего не хватает этому экрану, так это яркости. Максимальный показатель составляет 700 нит, и этого достаточно для стандартных ситуаций использования дома или на работе. Но на улице этого не хватает, особенно сейчас, когда солнца становится все больше. Для сравнения, в последних аппаратах Samsung яркость экрана достигает 1 700 нит в пике, но там и смартфон почти в 10 раз дороже. В общем в этой характеристике хотелось бы видеть рост. Но даже тот экран, который есть сейчас, – большая редкость.

Технические характеристики

Фото: Андрей Рассказов

Железо внутри новых Redmi установлено довольно стандартное, куда более любопытные технологии применяются в старших Pro-моделях. Однако для выполнения базовых функций мощности аппарату хватает.

В устройстве установлен процессор Snapdragon 680, что хорошо и предсказуемо, ведь с американскими чипами рынок знаком и работает уже много лет. Оперативной памяти – 4 гигабайта и постоянной – от 64 гигабайт в самой базовой версии. Но физическую память можно расширить с помощью карты памяти, слот под сим-карту это позволяет.

Что касается оболочки, то тут стоит последняя MiUi 13-й версии. Но операционная система устройства – Android 11, хотя 12-й версии уже скоро будет год и не за горами бета-версия 13-й. Остается надеяться на ближайшие обновления.

Тем не менее со всем этим набором аппарат работает очень даже хорошо, процессор и экран отлично отрабатывают частоту обновления в 90 Гц. По большей части именно благодаря таким высоким показателям смартфон ощущается быстрым и отзывчивым. Любое меню открывается моментально и с очень плавной анимацией. Приложения запускаются быстро, особенно если вы пользуетесь одними и теми же программами изо дня в день.

Если говорить об играх на смартфоне, то на нем можно запустить Call of Duty Mobile, и даже Genshin Impact. Они будут работать, но в настройках графики придется поковыряться, чтобы сделать геймплей максимально плавным. Даже в таких требовательных приложениях вам не понадобится спускаться до самых низких настроек.

Камеры

Фото: Андрей Рассказов

Основная камера в Redmi Note 11 на 50 мегапикселей, и она делает отличные снимки в ясную погоду. Линза иногда ловит засветы от лучей, но я бы даже сказал, что это элемент некой "харизмы" камеры, как если бы вы снимали на советский объектив. В темноте снимки получаются очень мягкими, что даже для постинга в социальные сети подойдут два фото из пяти, сделанных при недостаточной освещенности.

Ночной режим при этом не сильно помогает, он лишь слегка повышает контрастность и детализацию. Думаю, тут предстоит еще много обновлений алгоритмов, чтобы значительно улучшить этот режим.

Ультраширик делает хорошие фотографии исключительно при хорошем освещении. Но если вы снимаете динамические сцены, то даже в идеальных условиях готовьтесь к периодическим смазам на фото. Все важные объекты должны быть строго в центре кадра, потому что по краям все скатывается в размытие как по деталям, так и по цветам.

Поэтому для хороших кадров рекомендую использовать основную камеру и включить алгоритмы по улучшению снимков. Они, где нужно, и насыщенность повысят, и контрастность подкрутят. Изображение не всегда будет выглядеть естественно, но зато улучшится изначальный кадр.

Выводы

Фото: Андрей Рассказов

Китайцы поставили все фишки в этом устройстве на единственную цель – использование гаджета как обычного смартфона. Аппарат не годится для создания контента, он точно не игровой аппарат и не рабочая машинка для многозадачности. Но вряд ли все это нужно тому, кто покупает смартфон за 200 долларов – чуть больше 20 тысяч рублей.

В этом ценовом диапазоне люди выбирают в первую очередь глазами. Redmi Note 11 имеет один из лучших экранов в сегменте. Это тот случай, когда, держа в руках два "одноклассника", вы будете видеть невооруженным взглядом, насколько лучше Redmi, даже если с технической точки зрения это не так.

В конечном счете мы проводим от двух до шести часов в нашем смартфоне ежедневно, исключительно читая новости, листая ленты соцсетей и занимаясь другими незамысловатыми активностями. Конечно, это гораздо приятнее делать на хорошем экране. Когда все модные фотовозможности или мощные процессоры для вас пустой звук – Redmi Note 11 становится очень привлекательным предложением.