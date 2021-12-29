Huawei выпустил Nova 9 – крепкий середнячок без сервисов Google

Компания Huawei продолжает радовать нас своими смартфонами, несмотря на все злоключения и санкции против нее. Это вселяет тонны оптимизма, потому что никому не хочется терять такого большого игрока на рынке. Они делают выдающиеся аппараты, особенно по части фотовозможностей. Обозреватель Андрей Рассказов протестировал новинку – Huawei Nova 9 – аппарат среднего класса без Google-сервисов.



Дизайн модели очень приятный. Экран безрамочный и со скруглениями по бокам, прямо как у флагманов. Задняя крышка сделана из прочного пластика. Но главное – он матовый и даже шероховатый. На таком практически невозможно оставить свои отпечатки. Блок камер выполнен в виде овала с двумя блюдцами: основным и дополнительными модулями. При этом модуль не сильно выпирает из поверхности.



В первую очередь в смартфоне поражает толщина – всего 7,8 миллиметра. Вроде бы это не рекордные показатели, но вы с первых секунд ощущаете, что гаджет удивительно тонкий.



Также бросается в глаза отличный экран. Это AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. Экран яркий и контрастный, такие устанавливают сегодня на самые топовые и дорогие смартфоны. Опять же это видно с первых секунд невооруженным взглядом. Плюс ко всему есть всевозможные настройки цветов, чтобы их сочность была более реалистична. Есть настройки, ограничивающие мерцание, что может встречаться на таких матрицах. Несмотря на то что такое мерцание могут увидеть лишь несколько процентов людей, в Huawei позаботились о них.

Все эти параметры создают впечатление очень крутого смартфона, достал из коробки – включил, а на выходе абсолютное ощущение, что получил флагман по цене середнячка.



Внутри установлен не самый топовый процессор, но лучший из середнячков – Snapdragon 778G. Он отлично себя показывает в играх, и его хватит для любых задач. При этом смартфон не сильно греется под долгими нагрузками и неплохо себя ведет с точки зрения автономности. Короче говоря, это хороший процессор, но выделить в нем что-то конкретное – сложно, с другой стороны, и поругать не за что.

Что касается памяти, то в России продается только одна спецификация на 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб – встроенной, расширить ее нельзя. Батарейка на 4 300 мАч, что мало по современным меркам, но компенсируется быстрой зарядкой. Блок на 66 Вт идет в комплекте со смартфоном и заряжает его на 100% за 38 минут.

Еще одна важная составляющая первого впечатления от смартфона – фотовозможности. Внутри основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольная – на 8 Мп. Помимо этого, есть два дополнительных сенсора, глубины для портретных фото и макросенсор.



Основная камера делает классные снимки днем и в не очень хороших условиях освещения. Благодаря большой матрице можно делать снимки с физическим размытием без всяких софтверных ухищрений.



В результате снимки получаются на удивление хорошими в солнечные дни и в ярких сценариях. Смартфон очень достойно справляется с гигантскими различиями в динамическом диапазоне. Сохраняет детали и при прямых солнечных лучах, и при съемке против солнца. С таким справляются далеко не все.



Что касается "ровных" условий, когда света достаточно, то снимки получаются хорошими, но не постоянно: яркость и насыщенность могут различаться, если делать два одинаковых фото с разницей в секунду. Это говорит о том, что алгоритмы проделывают большую работу, после того как вы нажали на кнопку спуска, но не всегда идеально. Это может быть минусом, например для профессионалов. А может быть плюсом, потому что вы потом сможете выбрать, что вам больше нравится.

Рекомендация в таком случае очень простая. Если хотите просто нажимать на кнопку и выкладывать в соцсети готовые фото, тогда нажимайте на кнопочку AI, чтобы алгоритмы брали обработку на себя. Если обрабатываете сами, то вам будет более чем достаточно тех фото, которые выдает камера без алгоритмов. Потому что динамический диапазон и работа HDR на отличном уровне.

Последнее, о чем стоит поговорить, – софтверная начинка, ведь отсутствие Google-сервисов – это большая дилемма. Но есть AppGalery, где есть тысячи приложений, и, скорее всего, вы найдете то, что вам нужно. Круче даже не это, а то, что поисковик внутри смартфона ищет приложения не только в собственном магазине, но и по всему интернету. Иногда вы можете найти Apk-файл в интернете и просто установить его, как на каком-нибудь Windows.



Сервисы Google, например Gmail или YouTube, очень хорошо работают и через браузер. То есть на сегодняшний день санкции против компании – это неудобства, но не приговор и уж точно не отказ от привычных вам сервисов и сайтов.

По итогу можно сказать, что Nova 9 – смартфон, который сосредоточен на самом главном. У него яркая внешность и экран, а также хорошая камера. С этим трио мы взаимодействуем ежедневно, поэтому делать на этом акцент и вкладывать все лучшее в эти элементы – отличный план.

