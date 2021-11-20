Каким получился новый флагман Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi все знают как компанию, которая делает недорогие устройства с хорошим функционалом. Смартфоны не исключение, хотя не так давно производитель решил отойти от общего правила. Флагманские модели стоят столько же, а иногда и дороже, чем даже премиальные устройства от Apple или Samsung. Но среднебюджетные и доступные смартфоны верны бренду – они все еще предлагают больше, чем конкуренты за те же деньги. Наш обозреватель Андрей Рассказов протестировал новинку – Mi 11T Pro и выяснил, удалось ли компании сделать лучший смартфон за 54 тысячи рублей.



Карманный премиум

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Модель имеет стеклянную заднюю крышку с любопытным градиентом, напоминающим неполированный металл. Само стекло создает глубину, а края из алюминия дают ощущение дороговизны. Блок камер пусть и не выглядит новаторски вписанным, но в Xiaomi хотя бы не стали заигрывать с гигантизмом. Благодаря этому камера не сильно выпирает из корпуса и смартфон не болтается на столе.

Зарядка, кнопки, слот для симки – все на месте. На верхнем стеклянном торце можно заметить надпись "Sound by harman/kardon". Выглядит стильно, к тому же повышает планку ожиданий от звучания динамиков, о чем мы еще поговорим.

Инженеры и маркетологи не стали скупиться на экран (в который мы смотрим по 5 часов в сутки) и установили (под самое прочное на сегодня стекло Gorilla Glass Victus) Super AMOLED матрицу. У нее великолепные цвета и яркость в пике 1 000 люмен в режиме HDR, а частота обновления – 120 Гц.

Частота считывания сенсора – 480Гц. Это не просто экран – это одно из лучших решений на рынке по своим возможностям. Софтверные инженеры дополнили модель функцией DC Dimming, чтобы глаза не уставали от мерцания. При переходе в настойках на режим защиты зрения частота обновления экрана принудительно падает до 60 Гц, но зато о вас позаботились.

Не чета бюджетникам

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На основном сенсоре тоже не стали экономить. Под стеклом стоит 108 МП от Samsung второго поколения. Из-за огромных размеров создается настоящее физическое размытие заднего фона, если делать снимки на близкой дистанции. Четкости ему не занимать, особенно в нативном разрешении 108 МП (по умолчанию смартфон сжимает кары до 12 МП).



Камера хорошо знакома по многим аппаратам, ведь такой сенсор используют, кажется, все на рынке. Она отлично справляется почти в любой ситуации и ее возможности безграничны. Однако важно, как в паре с железом работают алгоритмы. Стоит напомнить, что Xiaomi не является лидером в вычислительной фотографии: они одни из тех, кто делает хорошо, но не более.



Камера может путать баланс белого, и ей нужно подсказывать настройки экспозиции, в противном случае вы получите пересеченные фото. Ее главная проблема – непостоянство и регулярное желание помочь. Но если вы готовы уделять ей свое внимание или как минимум делать по несколько одинаковых кадров, то будете получать отличные результаты.

Есть у камеры два дополнительных модуля: сверхширокоугольник и макро. Сверхширик довольно стандартный, он неплохо раздвигает границы кадра, но пользоваться им можно исключительно при идеальных условиях съемки. В противном случае кадры будут широкие и интересные, но смазанные и без деталей и текстур. Макромодуль на 5 МП с автофокусом. С ним действительно можно делать что-то впечатляющее. Это однозначно не затычка в 2МП, чем постоянно грешат производители.

Геймеры обзавидуются

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В Xiaomi решили не идти на компромиссы с точки зрения железа. Внутри самый топовый процессор – Snapdragon 888. Оперативки – 8 или 12 ГБ, встроенной – 128 или 256 ГБ, аккумулятор – на 5 000 мАч. Такие же характеристики в каком-нибудь Samsung всего несколько месяцев назад стоили бы в два раза дороже. Для среднего ценового сегмента тут установлены внутренности от флагмана, что еще скажешь?

Ложка дегтя все-таки есть. Дело в том, что процессор у Qualcomm получился излишне горячим, и если в смартфоне нет идеального охлаждения, он будет греться, а следовательно, снижать производительность, чтобы сократить нагрузку и предотвратить перегрев. В Mi 11T Pro нет продвинутой системы с газовыми камерами, как в настоящих флагманах, так что они вышли из положения иначе. Инженеры просто порезали производительность примерно на 20% судя по тестам бенчмарков. Впрочем, заметить это смогут только заядлые геймеры.

Также нельзя забывать про стереозвук, который настроили американские инженеры. Динамики громкие и действительно неплохо сбалансированы. Нет ощущения, что на звуке сэкономили, чтобы написать пресловутое "Stereo". Тут оно вполне реальное. В настройках даже можно побаловаться со звуком Dolby Atmos. Смартфон создает объемную сцену, и это слышно, особенно когда вы держите его близко. Если положить на стол и сделать шаг или два назад и включить максимальную громкость, эффект теряется. Звук громче и четче большинства устройств на рынке и, возможно, лучший в своем ценовом сегменте.



Батарейка по современным стандартам хорошая и ее точно хватит на весь день. Интереснее другое: она разделена на две равные части, и когда вы заряжаете смартфон, то задействованы обе части одновременно. По этому показателю у модели безумные скорости.



В комплекте лежит блок для зарядки на 120 Вт, что для этого ценового сегмента редкость. Для сравнения: у MacBook Pro 16 2019 года с топовой начинкой он на 96 Вт. Этот ноутбук действительно можно заряжать от провода для смартфона. Mi 11T Pro может зарядиться от этого блока с нуля до 70% всего за 10 минут, а до сотни – меньше чем за 20 минут. За время теста я ни разу не ставил его на всю ночь, только 15 минут утром.

Идеальный смартфон найден?

Фото: Андрей Рассказов

В конечном счете эта модель удивила меня: она очень быстро работает, запускает приложения и переключается между ними, у нее невероятный экран, камера и весь опыт, связанный с батареей. За эти деньги смартфон не должен такого уметь. Но он это делает, что в свою очередь говорит о многом.

Безусловно, разочаровывает софт камеры, алгоритмы обработки фото. Софта очень много, а настроить его полностью, как и завершить ремонт в квартире, – практически невозможно. Есть ощущение перегруженности в меню. Раздражает реклама в меню или на экране блокировки, которую можно отключить, но нужно найти правильную настройку и выключатель. Для кого-то этот смартфон будет отличным факультативом, с которым можно повозиться и поиграться не выходя из настроек или во время съемки фото. Для тех же, кто любит, чтобы работало как надо, чтобы не нужно было бы перестраивать под себя, – это будет спорное решение.

Если бы у модели не было недостатков, ее бы уже смели со всех полок магазинов. Блогеры и журналисты провозгласили бы Mi 11T Pro идеальным. Как же здорово, что идеала не существует.

