Apple представила новое поколение наушников, чипов и MacBook

Осенняя презентация Apple была посвящена двум направлениям: музыке и MacBook. Про музыку все и так понятно, но то, что показали и рассказали о профессиональных решениях, сносит крышу. Уверен, что все профессионалы прямо сейчас делают предзаказы, а я добавляю один из продуктов в свой вишлист. Вдруг кто-то решит подарить. Обозреватель Андрей Рассказов разобрался, что показали и что в этом такого важного и интересного.



Начали с HomePod Mini – им добавили цветов, теперь там есть оранжевые и синие колонки. Но они все еще работают через Siri.



AirPods 2. Технически это третье поколение. Теперь они умеют воспроизводить Special Audio как профессиональные модели. Выглядят они как AirPods Pro, но без силиконовых амбушюр. Внутри новый драйвер, который как раз и должен улучшить качество звука. Наушники теперь влагозащитные, а значит не боятся пота или дождя, что особенно полезно для спортсменов и тех, кто живет в России или Великобритании.

Кейс тоже обновили, и теперь он выглядит как чехол от Pro-моделей. Заряжается он беспроводным способом. Что касается батареи, то наушники позволят слушать музыку 6 часов, а вместе с кейсом это будет 30 часов. Всего 5 минут зарядки в кейсе дадут час воспроизведения музыки.

Цена – 16 490 рублей.

Звучит все прекрасно, но наушники надо тестировать, потому что даже самые изощренные метрики не помогут вам сделать выбор. К тому же надо понимать, что, несмотря на то что они вплотную приблизились к профессиональным моделям, они по-прежнему пластиковые и там нет шумоподавления.

Теперь переходим к по-настоящему интересным анонсам – новым чипам и MacBook Pro.



На презентации начали с двух чипов – M1 Pro и M1 Max.

M1 Pro.

Инженеры переработали архитектуру оригинального М1 и увеличили количество транзисторов в 2 раза. Графическая мощность повысилась до 5,6 терафлопса. Это больше, чем в PlayStation 4 Pro (там 4,2), но еще не дотягивает до показателей PlayStation 5 (там 10,2).

Помимо классических вычислительного и графического чипов, внутри есть отдельный чип для разгона рендеринга и обработки медиа с самыми разными кодеками. Это уже полноценная машина, способная создавать медиа на хорошем уровне.

М1 Max – второй чип. Числа какие-то невероятные – в 1,6 раза больше транзисторов, чем в Pro-версии. В 4 раза мощнее, чем М1 в графических задачах. Его мощность оценивается уже в 10,4 терафлопса – он мощнее PlayStation 5.

Так как архитектура объединенная, память для вычислительных и графических процессов тоже едина (как и оперативная) и тут она – 64 ГБ. Если представить, что это память графическая, то такое себе не может позволить ни один ноутбук на планете. Даже профессиональные ПК, в которых есть такое количество графической памяти, – штучный товар.



Новые чипы M1 Pro и M1 Max в 2 раза быстрее работают в вычислительных процессах. Cтаршая модель в 4 раза мощнее в графических задачах, чем самый мощный MacBook Pro прошлого поколения с дискретной графикой.

Задачи, связанные с обработкой фото в Photoshop или Lightroom, работают в сравнении с прежними "прошками" в 11 раз быстрее.

Новые процессоры настолько эффективны, что даже самые энергоемкие задачи можно делать, не подключаясь к сети. Тут, конечно, вопросы, как долго можно что-то делать профессионально, не подключаясь к сети.

Старшая модель – 17 часов проигрывания видео.

Младшая – 21 час проигрывания видео.

То, что показали на графиках и сравнениях, выглядит невероятно. И судя по тому, как показывали себя аппараты на М1, инженерам можно верить. Значит профессионалы: видеомонтажеры, графические и 3D-дизайнеры – уже делают свои предзаказы.

Теперь поговорим про дизайн, потому что он совершенно новый.

Обе модели MacBook Pro на 16 и на 14 дюймов стали более округлыми. Обзавелись совершенно новыми портами – прощайте переходники. Теперь по бокам на обеих моделях есть и полноценные HDMI-порты, и слот для SD-карт – невероятно. Более того, обе модели заряжаются с помощью магнитного MagSafe.



Обновили дисплеи, и теперь они тоже с челкой. Там прячется камера, в остальном сделали меньше рамки по краям и повысили количество пикселей на дюйм. Добавили высокую частоту обновления экрана – 120 Гц. Увеличили количество отображаемых цветов до 1 миллиарда, как на профессиональных мониторах, которые используются для цветокоррекции профессионалами. Как человек, который регулярно занимается цветокоррекцией, могу сказать, что это великолепная новость. Фронтальную камеру наконец-то обновили до разрешения FHD, также улучшили линзу, которая лучше работает при недостаточном освещении.

Цены:

MacBook Pro 14 – от 190 000 до 240 000 рублей.

MacBook Pro 16 – от 235 000 до 335 000 рублей.

В Apple происходят невероятные изменения. Люди просили об этих решениях годами, и их никто, кажется, не слушал. Всем осточертели переходники, всех достали камеры, которые не обновляли уже, кажется, десятилетие, и наконец-то добавили слот для SD-карт. Миллионы фотографов и операторов по всеми миру прямо сейчас ликуют.

Apple, казалось, уже перестала удивлять и делать инновации в технике. Но с прошлого года произошли невероятные изменения после перехода от Intel к собственным процессорам. Результаты тестов и использования новинок в реальной жизни превосходят все ожидания.

Прямо сейчас MacBook Air на М1 работает на уровне профессиональных решений на Windows. Как будут работать эти профессиональные решения от Apple? Видимо, нам просто не с чем будет их сравнивать.

