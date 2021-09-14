Эксперт назвал главные отличия iPhone 13 и 13 Pro Max от предшественников

Презентация Apple – несомненно, большое событие. В этом году внимания к нему приковано чуть меньше, потому что нет громких "сливов" или слухов. Обозреватель Андрей Рассказов делится первым впечатлением от новых девайсов.





Апгрейд iPad

Он так и называется: просто iPad 2021 года. Ему улучшили характеристики, внутри – чип A13 Bionic. Это неплохо, учитывая, что на нем установлена новая iPad OS. Если пристегнуть клавиатуру, он заменит простенький ноутбук для работы с онлайн-документами или простой обработки фото.

Стартовая комплектация очень странная и даже стыдная по сегодняшним меркам, потому что 64 Гб – это ничто. При этом следующий шаг – сразу 256 Гб, а цена стартует с 45 000 рублей (Wi-Fi-версия).

Следом показали iPad mini. Ему изменили дизайн – боковые грани плоские, как у iPhone 12. Устройство небольшое, экран на 8,3 дюйма. Его можно держать одной рукой, нам это несколько раз демонстрировали в промороликах.

Характеристики топовые, под "капотом" – новый чип A15 Bionic. Отличный экран, как в прошлогоднем (теперь уже можно так говорить) iPhone 12. Новые камеры на 12 Мп – как сзади, так и спереди.



Но самое главное – у него есть порт USB-C, именно это делает его по-настоящему полезным. Благодаря новой операционке к нему можно подключать жесткие диски, внешние мониторы и даже профессиональную камеру, чтобы перекидывать файлы.

В общем, iPad mini – монстр по характеристикам. Однако не могу для себя оправдать появление этого устройства как такового. В карман его не положишь, а значит, это штуковина для сумки или рюкзака, а если так, то почему бы, например, не взять обычные iPad Pro с более крупным дисплеем?

С этой задачей – иметь небольшой планшет, чтобы сделать дела, – гораздо лучше справляется Samsung Galaxy Fold 2 (или 3). Есть ощущение, что Apple пытается отнять эту нишу. Но складной смартфон, который можно положить в карман, мне кажется, просто удобнее. Если не привязываться к экосистемам. Но пойдем дальше.

Цена: от 62 000 рублей (Wi-Fi-версия).

Есть дешевле на 64 Гб, но это смешно. Ни в коем случае не берите устройства с таким маленьким накопителем.

Apple Watch 7

Им увеличили экран: он стал безрамочным и выглядит круто! На 70% ярче в помещении в режиме always on. Под новый экран подстроили все пункты меню и все встроенные приложения, увеличив кнопки и добавив текста. Теперь – до 18 часов от одного заряда.

Улучшения микроскопические, даже судя по времени, которое посвятили часам во время презентации. Точные цены пока не объявлены, но если переводить с официального сайта, то получится около 40 000 рублей.

iPhone 13

Расположили камеры иначе в сравнении с iPhone 12. В метро вы тут же отличите, у кого новое устройство, а у кого "старичок". В остальном дизайн не изменился. Новый iPhone 13 mini тоже выпустили, несмотря на провал прошлогодней версии. Экран на 28% ярче – теперь 1 200 нит. (У флагманов от конкурентов яркость была 1 500 нит еще в прошлом году.)

Новый чип А15 Bionic. Теперь Apple сравнивает себя не с прошлогодними смартфонами, а с лидерами индустрии – судя по всему, с топовыми Samsung. Например, вычислительные ядра на 50% мощнее, а графические – на 30% мощнее, чем у топовых конкурентов.

Похоже, что улучшения по сравнению с собственными прошлогодними моделями настолько незначительные, что в компании решили таким образом увеличить показатели для красоты.



Улучшили сенсор камеры и добавили ему стабилизацию на сенсоре. Пиксели стали больше, а линзы впускают больше света. Сделали кинематографический режим в камере для записи видео. Теперь смартфон сам понимает, когда герой смотрит в камеру и переводит фокус на него или уводит, когда герой отворачивается и не смотрит в кадр.

Батарея стала лучше благодаря оптимизации с помощью процессора, а также благодаря большему физическому размеру. Цифр нам, конечно, не назвали.

Цены:

iPhone 13 mini – от 70 000 рублей.

iPhone 13 – от 80 000 рублей.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

Внешне никак не изменился, кроме "челки". На всех iPhone она на 20% меньше, включая версию 13 и 13 mini. В "прошках" улучшили GPU, графические ядра на 50% лучше, чем у конкурентов.

Дисплей динамически меняет частоту обновления от 10 до 120 Гц. Наконец-то Apple догнали и конкурентов, и сами себя. Частота обновления 120 Гц появилась в iPad Pro аж в 2018 году. А в Android-смартфонах с прошлого года появляются экраны в 240 Гц, но в игровых решениях. В общем, функция не новая, но будет интересно посмотреть, что с ней сделали в Apple.

Все камеры стали лучше и впускают больше света. Обещают на 92% лучшие результаты при съемке в темноте. Сверхширокоугольная камера тоже снимает лучше и заметно четче. Но пока мы должны верить компании на слово. Телефотокамера имеет чуть большее оптическое приближение, чем раньше, увеличивает в 3 раза. Обещания по поводу камеры выглядят многообещающе, но все это нужно будет тестировать собственными руками.



Добавили стили в фотокамеру – примерно как пресеты для Lightroom, только внутри камеры. То есть сначала выбираем стиль, потом делаем фото.

Размытие в видео – старая фишка, которая прямо сейчас есть на всех флагманских смартфонах Samsung. Но там она работает отвратительно, и будет интересно посмотреть, справились ли с этим в Apple. Пообещали профессиональную запись видео. То есть файлы станут больше и почти бесцветные, но при этом их можно будет красить, как это делают кинооператоры или блогеры в YouTube. Я в их числе и крашу все видео, которые снимаю по работе или для себя, так что будет вдвойне интересно протестировать эти функции. Но их обещают чуть позже.

Цены:

13 Pro стартует от 100 000 рублей.

13 Pro Max стартует от 110 000 рублей.

